Hlavně že si nechala klobouk: Vnadná modelka zapózovala v dovolenkovém ráji úplně nahá

Demi Rose Profimedia.cz

Modelka zapózovala pouze v obřím klobouku, zatímco se slunila na lehátku. Její sledující se tak mohli pokochat nejen přírodními krásami ostrova Svaté Lucie.

„Pošlu vám pohlednici,“ popsala snímek, který by rozhodně stálo za to natisknout na pohledy, jen co je pravda.

Rodačka z Birminghamu rozhodně ví, jak své příznivce potěšit. Na výrazných křivkách, kterými se můžete pokochat v galerii, ostatně postavila celou kariéru. ■