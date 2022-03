Tyhle fotky nemohla upravit ve photoshopu: Podívejte se, jak vypadá britská hvězdička v reálu

Chloe Ferry Profimedia.cz

Chloe se proslavila v reality show Geordie Shore, ale nyní se více než svému „hereckému umění“ věnuje vlastnímu kosmetickému salonu, který otevřela v Newcastlu. Z Ferry se díky slávě z reality show stala velmi podnikavá dívka, kromě kosmetiky, má také jeho školící centrum a provozuje ještě e-shop s doplňky do bytu a prodává oblečení.

Je to velmi zaneprázdněná žena, ale i tak najde čas být denně aktivní na sociálních sítích, provázet fanoušky celým svým dnem a servírovat jim mnohdy dost odhalené snímky. Ukazuje několikrát vylepšené poprsí, zadeček i obličej plný zákroků.

Jak se můžete podívat v galerii, fotky, které dává na sítě sama, se od reality zase tolik neliší. Jak jí fanoušci několikrát psali v komentářích, ona nepotřebuje upravovat pas na štíhlejší, vypadá totiž dobře i v reálu.

Ferry se nedávno svěřila časopisu new!, že by už ráda založila rodinu „Chci manžela. Byla jsem single tak dlouho. Dva roky jsem sama a už bych se ráda usadila. Je mi 26 let a chci velkou rodinu a deset dětí. To je můj životní cíl, mít velkou rodinu, ale první pro mě bylo důležité zajistit si finanční stabilitu.“ Od listopadu randí s Johnnym Wilbem, tak třeba bude on ten pravý. ■