Sexy šaty slavné herečky vyvolaly pozdvižení: Rafinovaný model odhalil přesně to, co měl

Jenna Dewan a Steve Kazee Profimedia.cz

Za to mohl především poloprůsvitný model od návrháře Davida Komy, který perfektně zdůraznil hereččiny přednosti. Jako profesionální tanečnice má dokonalou figuru a dva porody ji vůbec nepoznamenaly.

Jenna zveřejnila vztah s Kazeem v říjnu 2018, zhruba půl roku poté, co ohlásila rozchod s Channingem Tatumem, se kterým má osmiletou dceru Everly. S Kazeem má ještě dvouletého syna Calluma, zasnoubili se v únoru 2020.

Jennu mohou diváci vídat v seriálu Zelenáč, kromě toho je také porotkyní v taneční soutěži Come Dance With Me. ■