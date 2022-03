Letos oslaví 25. narozeniny: Co říká půvabná Anna Kadeřávková na to, že hraje stále puberťačky?

Anna Kadeřávková Super.cz

Proslavila se rolí dospívající Roziny v seriálu Ulice. Přestože to je už pár let, role puberťaček se Anny Kadeřávkové (24) drží stále. Herečka letos v červenci oslaví už 25. narozeniny, ve svém nejnovějším snímku Známí neznámí se ale opět objeví v roli sedmnáctileté dívky.

„Asi to jsou máminy geny, že vypadám pořád mladě, i když už mi je 24 let, stejně hraji šestnáctileté,“ svěřila se Super.cz herečka, která si s tím zatím hlavu neláme. „Musím říct, že mám pocit, že se mi to pomalu překlápí a těším se už i na ty další role,“ prozradila nám na tiskové konferenci nového filmu Anička.

Ta se v hořkosladké komedii objeví coby dcera Kláry Issové a Tomáše Maštalíra. „Sice si ty role, které hraji teď, užívám, to se hraje jednou za život, protože s věkem už nemáte dětský obličej,“ svěřila se herečka, která je aktuálně zamilovaná a září po boku svého nového slovenského přítele, youtubera a účastníka Survivoru Daniela Štraucha. ■