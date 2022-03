Pět let od smrti Věry Špinarové (✝65). „Malá velká žena“ a česká Janis Joplin koncertovala do poslední chvíle

Věra Špinarová Profimedia.cz

Nechce se tomu věřit, ale je to tak – v těchto dnech uplyne už pět let od smrti fenomenální Věry Špinarové (✝65). Tahle skvělá rockerka a neřízená střela disponovala nezaměnitelným altem, kvůli kterému se jí říkalo česká Janis Joplin či Tina Turner. Oblíbenou zpěvačku proslavilo množství hitů, mj. Jednoho dne se vrátíš, Bílá Jawa 250, Valentino nebo Já mám ráda boogie.

Rodačka z jihomoravských Pohořelic, která od sedmi let vyrůstala v Ostravě, se jako dítě učila hrát na housle a ve 14 letech předstoupila jako zpěvačka před velký orchestr. Tehdy také doufala, že se dostane na konzervatoř, ale nevzali ji. Nikoli pro nedostatek talentu, nýbrž kvůli tomu, že měřila jen 152 cm. To sice není ideální výška pro šoubyznys, ale v případě Věry Špinarové to bylo úplně jedno.

Dobře trénované hlasivky

Proto nastoupila na učiliště a měla se stát chemičkou prádelen a čistíren. Na zpěv ale nezanevřela a v 15 letech zaznamenala první úspěch v soutěži Májový křišťál.

Sama Věra Špinarová vzpomínala v jednom z rozhovorů pro Český rozhlas na své začátky takto: „Začínat v patnácti bylo pro mě příliš brzo. Vůbec jsem nevěděla, která bije. Člověk neměl ještě vytříbený vkus. Brzy jsem se ale dostala k soulu a rhythm & blues a začala jsem zpívat na slavných Čajích v Porubě. To byla velká škola. Začínalo se v pět a končilo v deset. Repertoár musel být široký. Hlasivky dostávaly zabrat, ale taky jsou dobře trénované,“ řekla Špinarová, která zpívala s ostravskými bigbítovými skupinami Royal Beat a Flamingo a vynikala svou přesvědčivou interpretací soulového materiálu.

S další ostravskou kapelou Majestic pak natočila svůj první velký hit – Music Box. Právě ten ji okamžitě dostal do posluchačského povědomí.

Zrození legendárního hitu

Když se kapelníkem Majesticu stal Ivo Pavlík (✝84), přejmenoval skupinu na Orchestr Ivo Pavlíka. A stal se i prvním manželem Špinarové. Právě on objevil slavnou melodii z westernu Tenkrát na západě (1968), kterou jako ústřední melodii filmu Sergia Leoneho složil jeho dvorní skladatel Ennio Morricone.

Původně neměla žádná slova, vokály v originále nazpívala italská pěvkyně Edda Dell'Orso. Později ji pod názvem Un jour tu reviendras měla v repertoáru francouzská šansoniérka Mireille Mathieu. Autorem českého textu je Zbyšek Malý, který se textem francouzské interpretky inspiroval jen částečně, jméno skladby je ale doslovným překladem jejího francouzského názvu.

Špinarová tuto kantilénu nejdřív zpívat nechtěla, Pavlík ji ale nakonec přesvědčil.

Zajímavé je, že skladbu nazpívala už v roce 1976, ale lidé ji nějak nezaregistrovali. Dva roky poté vystupovala Špinarová v TV pořadu Ring volný a jeho moderátor František Polák se jí zeptal, zda nemá nějakou pomalou písničku, protože v něm zazněly samé rychlé. Volba padla na Jednoho dne se vrátíš, ze které se okamžitě po odvysílání stal hit, díky kterému diváci poznali sílu zpěvaččina hlasu. Nebylo cesty zpět, písnička pak nesměla chybět na žádném jejím koncertě.

Zpívala až do poslední chvíle

„Můj život? Nahoru, dolů. Ničeho ale nelituju," prohlásila jednou Špinarová, která se po rozvodu s Pavlíkem provdala ještě za bubeníka Vítězslava Vávru (✝68). Šlo ale o manželství na dálku, protože zpěvačka se nechtěla stěhovat z Ostravy a Vávra z Prahy.

Nakonec šli od sebe, a nevydržel ani její další vztah s o 12 let mladším mužem. Poté už zpěvačka na chlapy zanevřela, ale sama nezůstala. Ráda trávila volno s rodinou svého syna Adama (47) a měla také svou milovanou hudbu, do které dávala vše. Koncertovala až do poslední chvíle – během vystoupení v Čáslavi zkolabovala a čtyři dny poté zemřela v pražské nemocnici. ■