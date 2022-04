Vypadá to, že máme hodně společného, ale opak je pravdou, říkají o vztahu syn Davida Kollera a dcera Kamila Střihavky

Adam Koller a Eva Střihavková Super.cz

„Je to zavádějící, vypadá to, že toho máme hodně společného, ale opak je pravdou,“ rozesmála se v rozhovoru pro Super.cz krásná Eva, která je v 9. měsíci těhotenství. K synovi Vincentovi (2,5) jim brzy přibude holčička.

„Já se hudbě nevěnuji profesionálně a ani mě moc nebaví festivaly nebo koncerty. Oni se na mě kluci z kapely divně dívají, že se mi to nelíbí, ale já to už slyšela, tak se jdu radši projít do města nebo na zmrzlinu, než že bych byla na tom koncertě. Ale to není myšlené špatně,“ vysvětluje spisovatelka, která s manželem přijala pozvání do talk show 7 pádů Honzy Dědka.

Uměleckou činností se živí oba, a tak se nabízela otázka, jak prožívali covidovou dobu a zda nepřemýšleli o změně profese. „Napadlo mě, že to bude ostřejší a že si budu muset najít jiné zaměstnání,“ přiznává Adam. „Já jsem mu je našla,“ doplňuje ho s humorem manželka. „Měl jsem jezdit pro ambasádu,“ vysvětluje muzikant.

Covidové období bere Adam v konečném důsledku jako přínos, začal totiž tvořit ve studiu audio knihy a muziku k nim, s čímž do té doby neměl zkušenost. Manželé dokonce pracují na společných projektech. „Udělali jsme hudební knihu pro děti s písničkami, ale covid to hodně zkomplikoval. Máme ji celou připravenou, teď jde jen o to ji nechat vytisknout,“ dodává spisovatelka, která ani v posledním měsíci těhotenství nezahálí a pracuje na své další knize. ■