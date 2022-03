Vypadáš těhotná, komentovala fanynka hereččinu fotku. Manželka zpěváka z Westlife promluvila o bolestné ztrátě

Jodi Albert s manželem Kianem Eganem Profimedia.cz

Na snímek s manželem, zpěvákem kapely Westlife Kianem Eganem (41), zveřejněný na Valentýna, jedna z fanynek reagovala, že Jodi vypadá těhotná. A byla to pravda. „Za jiných okolností bych byla ofenzivní, ale v tomto případě jsem si pomyslela, že hádá správně a že se nemůžu dočkat, až to po 12. týdnu budu moct sdílet!“ svěřila herečka. K tomu bohužel nedošlo, v devátém týdnu o dítě přišla.

Šlo o druhý potrat během posledních čtyř let. „Tentokrát to bylo jiné, protože jsme si dovolili se těšit a snít o tom, jak by naše budoucnost vypadala s tím malým požehnáním,“ prozradila Jodi.

Uvedla také, že text několikrát napsala a pak zase smazala, než překonala strach a rozhodla se intimní informaci sdělit fanouškům. „Ale vím, že by to třeba mohlo pomoct někomu, kdo také prochází touto bolestnou ztrátou,“ dodala.

Text přesdílel i Egan, který k němu dodal, že jeho žena je tím nejsilnějším člověkem, kterého zná. „Miluji tě celým svým srdcem,“ vzkázal. Manželé vychovávají tři děti, syny Kou (10), Zekeyho (6) a Cobiho (4). ■