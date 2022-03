Avril Lavigne vyslovila přání, kdo by ji měl hrát ve filmu: Ona je hustá, řekla o slavné herečce

Avril Lavigne Profimedia.cz

Osmatřicetileté zpěvačky se na červeném koberci u příležitosti udílení cen iHeartRadio zeptali, kdo by jí případně do role její osoby seděl nejlépe. „Nechte mě se zamyslet... Kristen Stewart (31) by byla skvělá, kdyby mě mohla hrát ve filmu. Ona je hustá,“ odvětila Avril.

V prosinci Lavigne prozradila, že uvažuje o tom, že by svůj megahit Sk8er Boi ráda viděla jako film. „Poslední dobou, jak se blíží dvacáté výročí vydání písně, jsem mnohem častěji žádána o to, abych tuhle píseň hrála na vystoupeních,“ pronesla v podcastu She Is the Voice Avril a dodala: „Chci tu píseň přetvořit na film, posunout to na další úroveň.“

Zpěvačka poté uvedla, že by film vyprávěl zamilovaný příběh, podobný tomu, o kterém zpívá v písni. V něm se baletka zamilovala do skejťáka a odmítla ho kvůli jeho vizáži a z něj se pak stala rocková hvězda. „Víte jak to chodí na středních školách, jsou tam různé skupinky jako skejťáci, sportovci, šprti a jiní a mnoho lásek vyhasne kvůli rozdílnosti,“ poodhalila zápletku možného snímku Avril. ■