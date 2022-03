Moje prsa jsou bez dobré podprsenky malá, podotkla Britney Spears a promluvila o zvětšení

Britney Spears Profimedia.cz

„Život v Los Angeles je šílený, dokonce i já jsem uvažovala o plastice prsou. Moje prsa jsou celkem malá, tedy pokud si vezmu dobrou podprsenku, jsou v pohodě, ale byla jsem zvědavá, co by mi řekl doktor,“ uvedla na začátek svého příspěvku zpěvačka. „Zhubla jsem něco přes 3 kila za posledních 6 měsíců, což je pro mě dost a moje prsa se tak trošku scvrkla. Vůbec nevím, kam odešla,“ sdělila zpěvačka a pak popsala, jak došla do čekárny a po 15 minutách čekání to vzdala a radši odjela.

„Záleží mi na tom, jak vypadám, ale úplně mě zhnusilo, když jsem u toho doktora viděla tolik kluků, kteří byli na operaci nosu. To je až moc. Sama jsem obětí sociální objektivizace a vykořisťování, kterému jsou ženy vystavovány,“ rozčílila se Spears.

V příspěvku se ovšem rozpovídala i o tom, jak byla ponižována v době, kdy byla v opatrovnictví svého otce. „Nikdy jsem nebyla tak ponižována jako ty roky, kdy jsem měla opatrovnictví. Můj otec mi vždy říkal, že jsem tlustá a že těžký holky na pódiu nejsou zábavný.“

„Osobně si myslím, že lidé mohou být šťastní jako hubení, tlustí, staří či cokoliv jiného. Když jsi šťastný a vyzařuješ dobrou energii, jsi stoprocentně atraktivní. Šťastní lidé jednoduše září, a to je nakažlivé a atraktivní. Bůh ví, že tajemství mého úspěchu nebylo v tom, jak moc jsem hezká,“ dodala zpěvačka a znovu si postěžovala na rodinu.

„Byla jsem vtipná a měla jsem skvělou energii, ovšem pak mě rodina donutila brát prášky, které vám zabijí mozek, když jich berete moc, až tak byly silné. Ty léky ze mě udělaly hlupáka a neskutečně jsem přibrala. Připadala jsem si ošklivá a byla jsem rozzuřená. Ta manipulace v našem rodinném kruhu, který mě peskoval za každou chybu, mi brala radost a to bylo kruté.“

Zpěvačka závěrem děkovala Bohu za to, že se z toho všeho konečně dostala a má dva úžasné syny, na které je pyšná. Dle jejích slov se po tom všem stále hledá, ale nezapomíná, že člověk musí v první řadě milovat sám sebe, a to radí i ostatním. ■