Přípravu na premiéru české hvězdy nepodcenily: Která herečka vynesla nejkratší šaty a kdo předvedl vražedný výstřih?

V jednoznačně nejkratších šatech se na uvedení snímku objevila herečka Anna Kadeřávková (24). „Jsem oblečená od Ponerů, cítím se v tom skvěle,“ svěřila se Super.cz herečka, která byla na premiéru ověšená také diamanty ALO. K nepřehlédnutí mezi modely čtvrteční premiéry byla cvičitelka Hanka Kynychová (53), která v černých šatech dala nahlédnout nejen do výstřihu, ale nebála se s vysokým rozparkem odhalit i své nohy.

Na vysoký rozparek vsadila také Gabriela Partyšová (43), která dorazila v béžových šatech s dlouhým rukávem. „Film jsme si moc užily, člověk by se měl zamyslet nad tímto tématem, co všechno skrývají útroby našich telefonů, myslím si, že v každém by se něco našlo,“ svěřila se nám moderátorka.

V odvážném modelu, odhalujícím nejen záda, ale i dekolt dorazila na premiéru zpěvačka Kate Matl (42), která předvedla neuvěřitelně štíhlou figuru. A svůdný model s krátkými šaty a vysokými kozačkami na šněrování předvedla i režisérka filmu Zuzana Marianková, kterou na červený koberec doprovodila producentka snímku Wanda Adamík Hrycová v rudé dlouhé róbě. Kdo z dam se na premiéře ještě objevil, se podívejte v naší galerii. ■