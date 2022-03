Bývalá hvězda Ulice se pochlubila novou láskou: Anna Kadeřávková už má přítele ze Survivoru zpět doma

Anna Kadeřávková a Daniel Štrauch si vyšli na filmovou premiéru. Super.cz

Poprvé se totiž ve společnosti objevila po boku své nové lásky. Půvabná herečka je zamilovaná do slovenského youtubera a účastníka reality show Survivor Daniela Štraucha, kterému se přezdívá GoGo. Pár si společně nenechal ujít slavnostní uvedení nové komedie Známí neznámí, ve kterém Anička hraje.

Herečka na premiéře jen zářila, a jak přiznala, je šťastná, že má svého partnera z reality show zpět doma. „Bylo to těžké odloučení na dva měsíce, jsem ráda, že už ho mám zpátky a jsme spolu. Už bych to znovu nechtěla,“ řekla Super.cz Kadeřávková. „Musím říct, že nás to obrovsky posílilo a posunulo nás to. Fandila jsem mu. Vždycky jsem do podobné soutěže chtěla jít, zvažovala jsem to, ale poté, co vím i z osobních zkušeností od něho, tak asi ne,“ dodala herečka. ■