Na tomhle se jí šetřit opravdu nevyplatilo: Hvězdu Love Islandu stálo zvětšení pozadí málem život

Anna Vakili Profimedia.cz

Anna Vakili (31) se proslavila v 5. řadě britského Love Islandu a netají se svou zálibou v plastikách. Jeden zákrok se jí ale krutě vymstil. Aby ušetřila, vyrazila do Turecka, kde podstoupila brazilskou modelaci zadku. A zpátky málem nedojela.

V podcastu své sestry Mandi, která ji do Turecka tehdy doprovázela a podstoupila zákrok s ní, přiznala, že operace lituje, a varovala ženy, aby si zjistily všechny informace, než do takového zákroku půjdou.

„Podruhé, co jsme to tam podstoupily, jsme myslely, že zemřeme. Bylo to děsivé. Zhruba dva dny po operaci jsme v hotelovém pokoji omdlévaly, krev byla úplně všude,“ popsala děsivé okamžiky.

„Vypadalo to jako místo činu, zkolabovaly jsme tam. Ovázané, zkrvavené, jako v hororu,“ dodala s tím, že šlo o ošklivou infekci.

Zákrok vzhledem k okolnostem vyhodnotila jako nebezpečný a vůbec by ho nedoporučila. „Jsou i jiné cesty, jak si zvětšit pozadí,“ dodala.

Hvězda sociálních sítí přitom měla od přírody plné křivky, na které mohla být pyšná. Svého času ji za figuru sice hejtovali, ale s tím si hlavu příliš nelámala. Na haty je už bohužel zvyklá, v minulosti se potýkala také s rasismem kvůli svým íránským kořenům. ■