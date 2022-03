Takhle se změnily děti z Letopisů Narnie: Mrkněte, kdo s hraním seknul a na koho se můžete těšit v českém filmu

Legendární čtveřice ze série Letopisy Narnie Profimedia.cz

Od uvedení prvního dílu z cyklu Letopisy Narnie uplynulo už 17 let. Představitelé dětských hrdinů od té doby dost povyrostli. Na to, jak se změnili, ale i jak se jim dnes daří, se podívejte níže.

Georgie Henley - Lucinka

V první díle Narnie jí bylo pouhých 10 let a do srdcí diváků se zapsala díky roztomilému úsměvu a obřím kukadlům. A ty jí zůstaly dodnes. Georgie Henley (26) se herectví věnuje dodnes, na kontě ovšem nemá mnoho titulů. Mezi její nejvýraznější role po Narnii se řadí například Beth ve filmu Vražedné spolčení nebo Margaret Tudor v seriálu Španělská princezna.

Skandar Keynes - Edmund

Skandar (30) se na rozdíl od svých filmových sourozenců hraní už nevěnuje. Seknul s ním hned po posledním díle v roce 2010. Na ulici byste ho ale nepřehlédli, sice se o jeho životě mnoho neví a moc jeho fotografií k dispozici také není, ale i z toho mála je jasné, že vypadá stále stejně jako před lety. Skandar vystudoval na univerzitě v Cambridge arabistiku a historii Blízkého východu a podle všeho patřil k nejlepším studentům. Z matčiny strany má libanonské kořeny a věnuje se politice a diplomacii.

William Moseley - Petr

Představitel (34) krále Narnie se hraní věnuje dodnes. A vyrostl z něj pěkný fešák. Mezi jeho doposud největší projekty patří třeba seriál The Royals, v němž účinkoval v letech 2015-2018, nebo loňský snímek Land of Dream. V postprodukci má aktuálně minimálně čtyři filmy, včetně thrilleru Raven's Hollow, ve kterém se blýskne jako Edgar Allan Poe, nebo Jáklova Jana Žižky, kde se objeví jako Jaroslav. Od roku 2012 je ve vztahu s herečkou Kelsey Chow.

Anna Popplewell - Zuzka

Anna Popplewell (33) je stále velmi půvabná. Po Narnii se vrhla do studií na Oxfordu, ale od hraní neupustila. V letech 2013-2016 působila v seriálu Království a letos by se měla objevit minimálně ve dvou celovečerních filmech. Jako jediná ze čtveřice je také vdaná, a to za Sama Cairda, kterého pojala za manžela v roce 2016. ■