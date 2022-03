Její kariéru přerušila vážná autonehoda! Zpěvačka si musí denně ledovat hlavu, aby mohla fungovat

Kiesza Profimedia.cz

„Stalo se to na den nezávislosti v červenci roku 2017. Byla jsem účastnicí autonehody, a jak jsem se sbalila do klubíčka, když jsem viděla z boku přijíždět auto, dala jsem si obrovskou ránu do hlavy. V tu chvíli jsem si vůbec neuvědomovala, že jsem si přivodila velmi těžký otřes mozku,“ prozradila u Ellen DeGeneres v její show zpěvačka.

Její stav se stále nelepšil, naopak se jen zhoršoval. „Míšní mok mi správně nepumpoval, zůstával v lebce a stav se mi stále zhoršoval. Ani jsem nikomu nedokázala popsat, co se mi děje, protože mozek nefungoval. Tehdy jsem myslela na to, že je moje kariéra a život jako takový u konce, měla jsem problém i jen ráno vstát z postele,“ uvedla Kiesza, která mluvila i o tom, že většině lidí, kteří si projdou otřesem mozku, se stav zlepší po 3-4 měsících. Její stav se ovšem zhoršoval další rok a půl.

„Dodnes se mi stává, že po vystoupení skoro nevidím, jako bych se dívala skrze vodu. Na levé oko občas nevidím vůbec, a to co zažívám je těžké i popsat, třeba když mám pocit, jako by mi hořela kůže na rukou,“ děsila zpěvačka svým vyprávěním. Ellen poté připomněla nedávné úmrtí komika Boba Sageta, který se udeřil do hlavy, pak si šel lehnout a ze spánku se už neprobudil. „Je šílené, že si po nehodě došla do nemocnice, kde tě prohlédli, řekli, že si v pořádku, a nakonec se z toho stalo tohle,“ podotkla DeGeneres.

Zpěvačce prý tehdy napsali v nemocnici zprávu o tom, že by měla mít den volna, a pak se může vrátit do práce, čemuž se zasmála, vzhledem ke své profesi. „Všechno se to dělo postupně. Najednou jsem začala ztrácet rovnováhu a nemohla chodit rovně. Padala jsem stále k levé straně.“

Moderátorka poté upozornila na fakt, že ví o tom, že ji problémy provázejí dodnes a po vystoupení musí ledovat svou hlavu. „Ano, musím si hlavu ledovat téměř denně. Když se vrátím po celém dni domů a zastavím se, mozek začne pracovat a sám sebe chce hojit, což cítím tak, jako by mi v hlavě někdo nafukoval balonek. V tu chvíli musím hlavu ledovat, což zastaví otékání i praskání v uších. Občas se mi stane, že mi naprosto přestane fungovat levé oko,“ popsala své problémy zpěvačka, která nedávno vydala nové album a ke zpěvu i tanci se zase pomalu vrací. ■