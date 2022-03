„Nóbl ruská holka, která miluje party“: Britové si chtějí došlápnout na nevlastní dceru Lavrova. Kdo je Polina (26)?

Mezi sankcionovanými má být celkem 65 osob a společností, mj. i nevlastní dcera Sergeje Lavrova, ruského ministra zahraničí a muže, který za Rusko v těchto dnech oficiálně vystupuje. Polina má být dcerou Lavrovovy údajné partnerky Světlany Poljakovové.

Kovalevová žije v lukrativní londýnské čtvrti Kensington, navštěvovala privátní školu v Bristolu a poté studovala ekonomii na univerzitě v Loughborough a na Královské univerzitě v Londýně. Pracovat měla pro giganta v oblasti energií Gazprom či těžařskou společnost Glencore, uvádí Daily Mail.

Než si ve svých jednadvaceti letech koupila vlastní luxusní byt za 4,4 milionu liber, žila podle informací britských médií v domě u Holland Parku v centru Londýna, který vlastní ruská ambasáda.

„Její Instagram vypadá, že její život je nekončící dovolená,“ konstatovala u sdílených soukromých fotek Poliny ruská investigativní novinářka a vedoucí investigativní jednotky antikorupční nadace založené Alexejem Navalným Marija Pevčichová. Právě ta na Kovalevovou i další členy Lavrovovy rodiny upozornila.

„Platila v hotovosti (za zmíněný byt za 4,4 milionu liber - pozn.), žádná hypotéka. Může někdo vysvětlit, jak je to možné? Jejím jediným zdrojem peněz je její nezaměstnaná matka, která je shodou okolností Lavrovovou neformální ženou. Tohle je ukázkový příklad nedoloženého bohatství. Nemovitost by měla být legálně zabavena,“ uvedla Pevčichová před 14 dny na Twitteru.

„Nóbl ruská holka z Londýna, která žije v obrovském apartmánu v Kensingtonu a miluje večírky.“ I tak Kovalevovou popisuje novinářka Pevčichová.

I would like you to meet Polina Kovaleva. Polina is a 26-year-old glamorous Russian girl from London. She lives in a huge apartment in Kensington and loves to party, her instagram feed looks like a non-stop holiday. That’s not unheard of, but there is one small detail…(THREAD) pic.twitter.com/6OsVGjPxQQ