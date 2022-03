Rodina herce s nejlaskavějším hlasem se rozrůstá: „Dcera má děťátko, černouška,“ raduje se Arnošt Goldflam

Arnošt Goldflam Super.cz

Člověk mnoha profesí a herec s nenapodobitelnou laskavostí v hlase. Herec, dramatik, režisér, pedagog a spisovatel Arnošt Goldflam (75) svým přístupem potvrzuje, že vlídnost je opravdu jednou z jeho předností. Laskavý se snaží být i ke svým ratolestem, aby jim vynahradil to, co nepoznal u svého vlastního otce.

„Nejsem přísný tatínek, protože jsem měl přísného otce. Ono to ale asi bylo dobře,“ prozradil s úsměvem Super.cz herec a režisér, jenž bude hostem talk show 7 pádů Honzy Dědka.

„Se svým tátou jsem vedl spory a říkal si, že takový já být nemůžu. Držel jsem si v dospělosti odstup, pokud to šlo, a nesvěřoval se mu. Děti jsou hodné a já jsem na ně, myslím si, taky hodný, protože se ukázalo, že to není špatné. Dodnes jsme s dětmi kamarádi, svěřují se mi a zdá se, že to bylo k užitku,“ říká skromně.

Herec, kterého proslavila role ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag nebo v pohádce Lotrando a Zubejda, se může pyšnit početnou a rozmanitou rodinou. S první manželkou vychovával společnou dceru a dva nevlastní syny, se současnou ženou založil rodinu v pozdějším věku. Nejmladší ratolest, dcera Mimi, teprve nedávno dostala svůj první občanský průkaz.

„Synovi je 21 a studuje vysokou školu, dcera přestupuje na výtvarnou školu z gymplu. Dospělá dcera z prvního manželství pracuje a má děťátko, malého černouška, takže jsem dědeček. S mou první paní jsem odchoval dva její syny, takže mám 5 dětí,“ vysvětluje.

Každé z dětí se vydalo trochu jiným směrem. Mimi zatoužila po výtvarnictví, syn Otta Antonín studuje tlumočnictví, překladatelství a filmovou vědu, jeden z nevlastních synů vyrábí šperky.

Arnošt Goldflam nezahálí ani v důchodovém věku, stále aktivně pracuje, v době covidu napsal knihu Strašidelné Brno a nedávno mělo v Divadle Ypsilon premiéru představení, které režíroval. Do důchodu se zřejmě jen tak nechystá. „Jak říká můj kamarád Bolek Polívka: Umělec, když odpočívá pracuje, a když pracuje, tak odpočívá. Já vlastně pořád docela dost pracuju, takže odpočívám,“ dodává s úsměvem. ■