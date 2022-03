Sexy babičku si pletou s modelkou: Nahá jsem teď sebejistější než kdy dřív, říká vyrýsovaná blondýnka

Charlene Farnsworth Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Aby se udržela v kondici, cvičí až šestkrát týdně. Kanaďanka Charlene Farnsworth je ve svých dvaapadesáti letech v životní formě, což kvituje nejen ona, ale i její manžel Mike a v neposlední řadě fanoušci na sociálních sítích, kterých má přes 200 tisíc. „Lidé mi často říkají, že na svůj věk nevypadám. Jsem si jistá, že to je tou figurou,“ říká fit blondýnka.

Na postavu dostává lichotky na denní bázi: na Instagramu, v běžném životě i ve fitness centru. „Lidé se mě často ptají, jestli jsem fitness modelka nebo zda trénuji na nějakou konkrétní soutěž. Ženy v posilovně jsou skvělé, hodně mi lichotí. Říkají, že mám super tělo a jak to dělám,“ vyprávěla britskému Daily Staru.

A jak to tedy dělá? Tři hodiny denně vzpírá, do rutiny zařazuje kardio, vždy na 20-30 minut. Třikrát týdně cvičí nohy, jindy se věnuje horní části těla. „Řekla bych, že vzpírání je to nejlepší, jak být fit a pružná,“ míní. K tomu si dělá trenérský kurz.

Manžel se z výsledků raduje s ní, na případné nápadníky nežárlí. Dle slov Charlene totiž ví, že je pro ni jediný. „Můj manžel je na mě velmi pyšný. Líbí se mu, že jsem tak fit a sebevědomá,“ svěřila s tím, že spolu mají i skvělý sex. „A i nahá se teď cítím mnohem víc sexy,“ dodává dvojnásobná matka a babička jednoho vnoučete. ■