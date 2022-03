Snaha o miminko není vždy krásný zážitek, vím o tom své, přiznává oscarová Anne Hathaway

Anne Hathaway Profimedia.cz

V roce 2019 se dočkala druhého potomka, ale lehké to nebylo. S početím měla totiž Anne Hathaway (39) dost problémy. Dnes je hrdou maminkou synů Jonathana (6) a Jacka (2) a o svých strastech hovoří otevřeně.

„Lidé mají tendenci vykreslovat snahu o dítě jako něco pozitivního, ale z vlastní zkušenosti vím, že je to mnohem komplikovanější,“ uvedla v novém rozhovoru pro WSJ. Magazine.

O tématu promluvila poprvé v příspěvku na Instagramu, kterým oznamovala druhé těhotenství, tehdy herečka přiznala, že měla problémy počít v obou případech.

„Pokaždé, když jsem se snažila otěhotnět a nepodařilo se, někomu v mém okolí se to povedlo. Jako by mě někdo chtěl mučit, i když jsem samozřejmě věděla, že to tak nebylo,“ přiznala tehdy v rozhovoru pro Daily Mail.

Chtěla dát najevo ženám s podobnými problémy, že v tom nejsou samy. „Na sítích vypadá vše zalité sluncem, ale pokud vynecháme tu smutnou část, mohou se ženy se stejnými potížemi cítit izolované,“ popsala, proč se rozhodla být transparentní.

Mateřskou roli si Anne nyní velmi užívá. „Dokud jsem se nestala matkou, nebyla jsem to tak docela já. Nebyla jsem kompletní,“ doplnila v aktuálním rozhovoru.

A dokonce by se nebránila ani dalšímu dítěti. „Dovedu si nás představit ještě s jedním,“ připustila. Anne má syny s Adamem Shulmanem, za nějž je provdaná už deset let. ■