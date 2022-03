Bral každou roli, aby se vyhrabal z dluhů: Nicolas Cage promluvil o finančních problémech

Nicolas Cage Profimedia.cz

Obrovské dluhy spolu s řadou kasovních propadáků jako Čarodějův učeň nebo Ghost Rider 2 vedly herce k tomu, že začal brát doslova jakoukoli roli, mnohdy i v nízkorozpočtových nezávislých filmech.

Cage, který aktuálně promuje hojně očekávaný snímek The Unbearable Weight of Massive Talent, v němž ztvárnil verzi sebe samotného, pro magazín GQ přiznal, že takové filmy bral čistě proto, aby mohl splácet dluhy. Trvá ovšem na tom, že se nikdy nesnížil k tomu, aby o role škemral.

Nicolas patřil už od narození k hollywoodské smetánce. Jeho strýcem je proslulý režisér Francis Ford Coppola. V 90. letech získal Oscara za výkon ve filmu Opustit Las Vegas, po kterém následovaly další trháky.

Ačkoliv byl velmi úspěšný i po přelomu tisíciletí a následovala další nominace na Oscara za drama Adaptace, kvůli sérii propadáků se mu nahromadily dluhy a Cage musel přehodnotit svou kariéru.

„Telefon prostě přestal zvonit,“ přiznal herec. V té době pečoval o vážně nemocnou matku, což bylo také velmi finančně náročně.

„Měl jsem všechny ty věřitele a utrácel 20 000 dolarů (zhruba 447 tisíc korun pozn.) měsíčně, aby matka neskončila v ústavu pro duševně choré, a bylo toho prostě moc. Všechno se seběhlo najednou,“ popsal.

Přátelé mu radili, aby vyhlásil bankrot, to ale Nicolas odmítal a raději bral všechny nabídky, které mu chodily.

„I když jsem točil čtyři filmy ročně, pořád jsem se do nich snažil dát všechno. Některé byly skvělé, jako třeba Mandy, ale jiné vůbec nefungovaly. Lidé si mysleli, že jsem je dělal z donucení a nezajímaly mě, ale to není pravda, zajímaly."

Až díky The Unbearable Weight of Massive Talent konečně splatil dluhy. Film, který jde do amerických kin koncem dubna, sklidil po světové premiéře na filmovém festivalu v Austinu obrovské ovace a na Rotten Tomatoes si vysloužil neuvěřitelných 100 %. U kritiků uspělo i jeho loňské drama Pig. Zdá se tedy, že se karta snad zase obrátila. ■