Tak šel čas s Dianou Kobzanovou (40): Královna krásy, co se nebála svlékat, rebelka i milující maminka

Diana Kobzanová v proměnách času Foto: Super.cz/Profimedia.cz a Právo/Vlastimil Vacek

O titul Miss ČR ale brzy přišla. Tehdejší šéf Miss Miloš Zapletal jí korunku odebral poté, co se svlékla pro lechtivý časopis Leo. Kobzanová byla i tak úspěšnou modelkou, jež se brzy pustila také do moderování.

Provázela reality show VyVolení, moderovala v rádiu a později měla i vlastní talk show Drzá Diana. Známá byla její slabost pro sportovce. Několik let chodila s fotbalovým reprezentantem Martinem Jiránkem, osudového muže ale našla až v o šest let mladším hokejistovi Michaelu Frolíkovi (34). Tomu roku 2014 přivedla na svět dceru Ellu, o čtyři roky později se pak stala maminkou holčičky Lily.

Úspěšnému hokejistovi vytvářela zázemí na jeho štaci v Kanadě, momentálně spolu žijí ve Švýcarsku, kde Frolík hraje za HC Lausanne.

Kobzanová už se modelingu věnuje jen sporadicky, naposledy loni pózovala pro kalendář známé návrhářky Beaty Rajské.

„S Beatou jsem fotila úplně poprvé a jsem za to ráda. V osobním životě jsme kamarádky, ale zatím mě nechala jen předvádět a moderovat. Zřejmě až teď na prahu čtyřicítky jsem konečně dostatečně hezká i do jejího kalendáře, nebo mi to možná dala jako dárek k odchodu do modelingového důchodu,“ vtipkovala loni v rozhovoru pro Super.cz Kobzanová, která vypadá stále skvěle. Jak šel čas s Dianou Kobzanovou, si připomeňte v naší galerii. ■