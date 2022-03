Takhle si seznámení nejspíš nepředstavovali: Sandra Bullock a Channing Tatum se poznali díky dcerám, které si šly po krku

Sandra Bullock a Channing Tatum ve filmu Ztracené město Foto: ©Paramount Pictures

Jeden by si mohl myslet, že se v Hollywoodu všichni dobře znají. Rozhodně to ale není pravidlem. Herci Channing Tatum (41) a Sandra Bullock (57) se nepoznali na filmovém place ani na žádném z oslnivých večírků. Poprvé se potkali v ředitelně mateřské školy a mohly za to jejich ratolesti.