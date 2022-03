Dua Lipa vyplňuje pauzy mezi koncerty v bikinách: Fanouškům se nakrucuje ze všech stran

Dua Lipa Profimedia.cz

Světové turné, na které se vydala, čítá 82 koncertů a zaměstná ji téměř na celý letošní rok. Za desku Future Nostalgia získala už ceny BRIT Awards, sošku Grammy a před pár dny i hudební cenu rádia iHeart.

Po rozchodu s Anwarem Hadidem, bratrem slavných modelingových sester Belly a Gigi Hadid (26), tráví Dua hodně času se svými přáteli a je víc aktivní na sociálních sítích. Kromě fotek v plavkách se pochlubí i fotkami ze zákulisí koncertů a přidává ráda i své módní kreace, které bývají často dost odvážné.

Do konce března má ještě plánované koncerty v USA, pak prvního dubna vystoupí v Kanadě a přesouvá se do Evropy, Jižní Ameriky, znovu do Kanady a v listopadu zakončí turné v Austrálii. ■