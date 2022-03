Černé oční stíny a ultra tenké obočí: Pamela se svého líčení z mládí nechce vzdát, i když už jí moc nelichotí

Pamela Anderson Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Pamela bude hrát Roxie Hart v muzikálu Chicago, kterou si ve filmové verzi zahrála Renée Zellweger (52). Blonďatá plavčice se v roli objeví od půlky dubna a svůj debut v muzikálu šla odprezentovat do Good Morning America v bílých šatech bez výstřihu, zato s vysokým rozparkem.

Čemu je ovšem Anderson věrná, je velmi tmavé líčení očí, které s přibývajícím věkem jejím očím moc nelichotí. Ty vypadají maličké i díky tomu, že zůstala u trendu z devadesátek, kterým bylo velmi tenoučké obočí. Je pravda, že po častém trhání by jí už nejspíš o tolik širší nedorostlo, ale dnes je mnoho možností, jak výraz obličeje zjemnit. Pamela ovšem nikdy nerazila heslo, které říká, že méně je někdy více.

Ještě týž den, kdy byla v ranní show, se objevila na tiskovce k muzikálu Chicago, a to už na sebe oblékla černé šaty. Tmavé oči z rána zůstaly a přidala i výrazně tmavou rtěnku, jak se můžete podívat do galerie.

Ještě tentýž den vyrazila se svým synem Brandonem Thomasem Leem, který ji doprovázel i na ranní vysílání, na večeři v New Yorku. Na tu znovu zvolila pouzdrové černé šaty a zjemnila rtěnku. Kdyby ubrala i na očích, určitě by jí to i v obličeji ubralo pár let... ■