Poznali byste zkušenou Jessicu z Prciček, která holkám radila, „jak na to“? Podívejte se, jak dnes vypadá

Natasha Lyonne jako Jessica v komedii Prci, prci, prcičky Profimedia.cz

Mezi filmovými studenty vyčnívala postava kudrnaté Jessiky, jež jako jediná mezi svými spolužáky oplývala sexuálními zkušenostmi. Roli kamarádky, jež spolužačkám radila, „jak na to“, ztvárnila herečka Natasha Lyonne (42).

Tehdy to pro ni byla spíše menší role, protože v Prcičkách dostávali největší prostor Jason Biggs alias milostný smolař Jim nebo Tara Reid jako krásná blondýnka Vicky. Dnes byste Natashu Lyonne téměř nepoznali, protože vypadá úplně jinak než v legendárních Prcičkách.

Z kudrnaté studentky je dnes šarmantní zrzka, která jde z role do role. Diváci ji mimo jiné znají z oceňovaných seriálů Orange Is the New Black nebo Russian Doll.

Co se týče filmové tvorby, naposledy si tato rodačka z New Yorku zahrála v dramatu The United States vs. Billie Holiday. Jak dnes vypadá, si prohlédněte v galerii. ■