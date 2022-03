Hrál Droběnu v Popelce. Finalista SuperStar zhubnul 35 kilo a chtějí ho vycpávat

Martin Schreiner Super.cz

"Je to tak, zhubnul jsem, snažím se cvičit, chodím do fitka. Zase mě to chytlo. Odpočinu si od toho, na chvíli můžu na všechno zapomenout. Snažím se z toho nepodělat. Ale cítím se docela dobře," řekl Super.cz Martin na představení nového rodinného muzikálu Ostrov pokladů.

Zatímco řada jeho kolegů dbá na figuru i kvůli kostýmům, u Martina se v muzikálu řešilo, že mu vycpou břicho, aby ho měl ještě větší. "Řešili jsme, jestli mě trošku nevycpat," prozradil Schreiner s tím, že by to nebylo poprvé. "Hrál jsem Droběnu v Popelce, tam mě ještě vycpali," směje se.

Martin je rád, že po covidové době se opět hraje pro diváky a doufá, že si do divadel zase najdou cestu. "Jsem strašně rád, že už to začalo. Jsem šťastný, že zase zkouším, hraju. V Ostrově pokladů, který má premiéru již tuto neděli v Divadle Broadway, hraji roli Veleměcha, má to nádherný písničky, krásný děj. Moc se těším," dodal. ■