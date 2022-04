Ještě v padesáti hrál v Bídnících studenta: Pavel Vítek (60) je sebekritický, na konkurz se připravuje na jinou roli

Pavel Vítek Super.cz

S tím jsme si povídali po jednom z představení muzikálu Fantom opery, ten se opět od 19. března uvádí v Divadle GoJa Music Hall, právě i na téma konkurzů do Bídníků, které se producent František Janeček (77) rozhodl znovu uvést.

Konat se budou od 5. do 7. dubna a Pavel má v plánu se jich účastnit. "Sice stále ještě Mária umím, ale toho už vážně zkoušet nebudu. Líbil by se mi pan Thenardier, kterého kdysi hrál i Jiří Korn. Je to zloduch, parádní komická role, která se skvěle hraje," upřesnil Pavel Vítek, který se raduje, že se opět vrátil nejen do divadla, ale i na koncerty se 4 Tenory, s nimiž vyrazí i na Slovensko. ■