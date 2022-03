Míša Nosková se měsíc po porodu pochlubila dcerou: S malou Jasněnkou zvládá chodit už i do fitka

Michaela Nosková Herminapress

Míša cvičila po celé těhotenství a několik týdnů po porodu se k pohybu pomalu vrací. Začala ovšem zvolna, procházkami s kočárkem. „Co se týče cvičení, už se snažím pomalu vracet k pohybu. Prozatím hlavně na procházkách s Jasněnkou, pomalu se začnu zase zapojovat do přípravy reprezentace volejbalistek, protože v květnu je čeká deaflympiáda v Brazílii, kam tedy logicky nemůžeme,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, která se nyní věnuje především malé dceři.

Spoustu času také tráví s partnerem v jeho fitness. „Momentálně chystáme s Jindřichem menší pořad, jmenuje se to Na svalíčko s... a natáčí se u nás ve fitku. Budou tam rozhovory s lidmi nejen z oboru fitness, wellness, zdravé výživy, ale hlavně tam naleznou také maminky a ženy po porodu svoji vlastní sekci, které se věnuji já. Budou tam různé tipy a triky na to, jak se dostat do formy, jak se stravovat, aby člověk na jedné straně dával miminku správnou výživu a na druhé straně měl lehký pocit v žaludku,“ svěřila se zpěvačka, která se po porodu rychle dostala do formy.

S dcerou vyráží na procházky nejen v kočárku, ale i v šátku, a snaží se být aktivní stejně jako před porodem. „Miminka jsou celkově hodně náročná na čas, být v bezprostřední blízkosti rodičů, nošení a tak. A pak se logicky nabízí výmluva, že vlastně cvičit nelze. Chci ukázat, jak si najít prostor na cvičení, a ještě to doplnit o společnou aktivitu. Samozřejmě je to cvičení pro oba rodiče, nicméně zatím, jak vidím okolo sebe, se setkávám hlavně s maminkami,“ dodala zpěvačka, která se pochlubila rozkošnou dcerou. ■