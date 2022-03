Emoce do práce nepatří: Proč Makarenko nepřerušila přípravu soutěže krásy kvůli válce na její rodné Ukrajině?

Taťáňa Makarenko Super.cz

"Je to náročné po psychické stránce, neřekla bych, že po fyzické, na to jsem zvyklá. Jde spíš o to soustředit se na soutěž v době, kdy mám celou rodinu kromě maminky na Ukrajině. Je úplně jedno, že jsem s nimi nevyrůstala, protože jsem byla tady, a netrávila jsem s nimi tolik času. Pořád je to rodina a já jsem člověk, který má svoje emoce a pocity," řekla Super.cz Makarenko.

"Pořád přemýšlíme, co se tam děje. Voláme si, maminka volá, říká mi informace. Je to smutné, ale na druhou stranu jsem si řekla, že musím zůstat racionální, musím pracovat. Nemůžu zastavit to, co dělám, všechno se připravuje dlouho. Snažím se fungovat a nenechat na sobě nic znát," vysvětlila.

Zajímalo nás, jak přípravy vzhledem k finančním ztrátám během pandemie zvládla po této stránce. Nepřišla o sponzory?

"Kupodivu ne. Naopak jsem letos vybrala rekordní výši peněz. Pandemie pro mě znamenala hodně času na shánění nových kontaktů, seznamování se a navazování nových vazeb. Mohla jsem se soustředit na shánění financí, a to se povedlo," ujistila nás ředitelka soutěže, s níž jsme v našem rozhovoru probrali i to, proč jí na rozdíl od minulého partnera ten současný v. rámci Miss nepomáhá. ■