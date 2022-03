Zvládám to psychicky fakt špatně, říká Laďka Něrgešová o konfliktu na Ukrajině. Hrůzou se v noci budí i její malá dcerka

Laďka Něrgešová Super.cz

„S druhým dítětem tu práci nevyhledávám, naopak ji odrážím, takže si držím jen ty nezbytné věci,“ prozradila Super.cz moderátorka Showtimu, která přijala pozvání do talk show 7 pádů Honzy Dědka. Ale i pro ty, kterým by se zastesklo po jejích hereckých výkonech, má řešení. „Hraju si na sociálních sítích, abych se vybila. Jestli to někomu chybí, tak ať se koukne,“ směje se brunetka, která pravidelně natáčí krátká videa k pobavení svých fanoušků.

Laďka Něrgešová má dvě děti, školou povinného syna Adama a dceru Medu. Ani jejich rodině se nevyhnula covidová distanční výuka, která byla pro všechny členy domácnosti mnohdy velmi náročná. Zpětně ale moderátorka hodnotí, že to nebylo nic proti situaci, která nyní převládá na Ukrajině a otřásá celým světem.

„Zvládám to psychicky fakt špatně. S dětmi se o tom bavím, ale samozřejmě s každým jinak, protože jsou od sebe 8 let,“ přiznává.

„Se starším Adamem se o tom bavíme trochu otevřeněji, i na základě všech historických faktů, protože se o to zajímá. Malé naopak musím říkat, že to bude dobrý, že budeme v bezpečí a že se o ně postarám. První týden byla úplně vystresovaná, budila se v noci a bála se, že bude válka,“ dodává moderátorka. ■