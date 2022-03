Syn Davida Kollera a dcera Kamila Střihavky čekají miminko: Krásná Eva překvapila bříškem v 9. měsíci

Adam Koller a Eva Střihavková budou dvojnásobnými rodiči. Super.cz

Pár přijal pozvání do talk show 7 pádů Honzy Dědka, kam krásná Eva dorazila už s pěkně zakulaceným bříškem. Tím, že po synovi Vincentovi (2,5) čekají dalšího potomka, se veřejně nechlubili, tudíž jsme nebyli překvapeni jen my.

„Jsem na začátku 9. měsíce a říkám si, že bych mohla být těhotná ještě třeba dalších 5 měsíců. Cítím se dobře, je to výborné období,“ svěřila Eva Střihavková, které požehnaný stav velmi svědčí.

Sympatický manželský pár nám dokonce prozradil, zda se jim narodí v pořadí druhý chlapec, nebo dívka. „Bude to holčička. Při prvním těhotenství jsem si hrozně přála holčičku, byl to chlapeček a pak jsem zjistila, že je výborný mít kluka, je to strašná sranda. Takže jsem si říkala, že mi teď nebude vadit, když budeme mít druhého kluka. Ale mít holku je super, protože po mně může zdědit hračky a tak dále,“ usmívá se Eva.

Malý Vincent zatím budoucí přírůstek do rodiny nijak zvlášť neprožívá. „Je mu to úplně jedno,“ směje se spisovatelka. „Ale ví, že přijde někdo nový, ukazujeme mu bříško a on ví, že se něco chystá. Jsem zvědavý, jestli bude žárlit. Zatím si myslíme, že nebude,“ doplnil ji partner a muzikant Adam.

Na dalšího člena rodiny se samozřejmě těší i jejich tátové David Koller a Kamil Střihavka. Prý jim úloha dědečků jde. „My jsme s tátou a Vincentem už společně navštívili třeba Národní technické muzeum, chodíme do parku, takže doufám, že tyhle věci se budou opakovat a jsem zvědavý, co řeknou na naši novou holčičku,“ dodává s úsměvem Adam. ■