Jód je nyní možné získat i zdarma. Využijte návod, jak si ho objednat

Vysoká poptávka pro doplňcích stravy s jódem trvá. Produkt s jódem je nyní možné objednat zdarma – společnost NaturaMed dala k dispozici tisíce balení.

Proč je takový zájem o produkty s jódem? O možném nedostatku jódu se totiž poslední dobou hodně mluví. Odborníci upozorňují na to, že Češi jedí velice málo mořských ryb (právě ty jsou obrovským zdrojem jódu) a celkově o svou životosprávu příliš nedbají. Jód je také spojován s ochranou zdraví. V neposlední řadě je nezbytný pro správný vývoj štítné žlázy.

Pozornost vzbuzují i pozitivní účinky jódu na lidský mozek. Má vliv na vývoj mozkové tkáně a podporuje kognitivní funkce. A ty by nás měly zajímat ze všeho nejvíc: kognitivní funkce, to je např. paměť, soustředění či bystrost. Kdo by je nepotřeboval, viďte?

Kolik jódu vlastně potřebujeme?



Pro dospělé osoby je to 150 µg denně. Jen pro představu – takové množství odpovídá třeba 100 g porci makrely. Proto je tak důležité jíst ryby co nejčastěji. Je však pochopitelné, že mnoha lidem ryby nechutnají nebo jsou pro ně finančně nedostupné. Není proto ostudou doplňovat jód v rámci doplňků stravy.

Jelikož poptávka po jódu v obchodech za poslední týdny a měsíce nesmírně stoupla, mohl by být v lékárnách nedostupný. Proto se společnost NaturaMed rozhodla pomoci.

NaturaMed věnuje doplněk stravy s jódem zdarma



Každý, kdo má zájem, si nyní může objednat balení produktu MemoComplex zdarma (platí se pouze poštovné 49 Kč a z objednávky neplynou žádné závazky). MemoComplex obsahuje celou doporučenou denní dávku jódu, tedy 150 µg.

Jelikož je produkt obohacený o další důležité živiny, jako třeba vitamín B a omega-3, dosáhnete ještě lepších zdravotních výsledků než s pouhým jódem.

Objednejte si MemoComplex s denní dávkou jódu zdarma – klikněte na tento odkaz.

Produkt s jódem se zkrátka hodí mít doma po ruce pro všechny případy. Je těžké odhadovat, zda se dodávky jódu do obchodů v blízké době zlepší, proto využijte tuto možnost objednat si produkt online. Stačí kliknout sem. ■