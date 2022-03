Karel Vágner slavil 80. Přišla i Ivana Gottová s miliardářem, který jí pomáhal po smrti manžela

Karel Vágner přijímá gratulace od Dagmar Havlové. V pozadí Ivana Gottová a rodinný přítel Leon Tsoukernik Foto: Martin Pekárek/CNC/Profimedia

Kromě herečky Jiřiny Bohdalové (90) nechyběla ani bývalá první dáma Dagmar Havlová (69) či Ivana Gottová (46), která jinak do společnosti téměř nechodí. Kvůli Vágnerovi ale vdova po našem nejslavnějším zpěvákovi Karlu Gottovi (✝80) udělala ráda výjimku.

Na oslavu ji doprovodil i rodinný přítel, miliardář a král kasin Leon Tsoukernik, jenž Gottové a jejím dcerám poskytl po smrti Karla Gotta azyl ve svém honosném sídle na západě Čech, kde našli v těžkém životním období potřebný klid a soukromí.

Mezi dalšími gratulanty, kteří přišli popřát tvůrci hitů Holky z naší školy či Hej, mistře basu, nechyběli například zpěvačka Heidi Janků (59), expremiér Andrej Babiš s manželkou Monikou, zpěvačka Jitka Zelenková a mnoho dalších hostů.

A co by si jako dárek ze všeho nejvíc přál samotný jubilant? „Mám jedno velké přání. Ať se zažehná to, co zažehlo na Ukrajině, ať proboha není válka, a potom, ať jsou lidi, které mám okolo sebe a které mám rád, zdraví. To nejsou malá přání, to jsou velká přání,“ řekl nedávno Super.cz skladatel a hudebník. ■