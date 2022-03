Věřili byste, že je čtyřicátnice? Zpěvačka z populární skupiny z 90. let se blýskla na premiéře

Rachel Stevens Profimedia.cz

Vynesla nadýchané černé šaty značky & Other Stories a uchvátila svým mladistvým vzhledem. Že je z ní už čtyřicátnice, by nejspíš hádal málokdo.

Rachel působila se skupinou S Club 7 v letech 1998-2003. Po rozpadu kapely následovala sólová alba, poslední ovšem vydala v roce 2005.

Oblíbila si také talentové soutěže jako Strictly Come Dancing, The X Factor, The Voice of Ireland nebo Celebrity MasterChef. Letos jí diváci fandili v soutěži Dancing on Ice, ze které už ale vypadla.

Jejím manželem je Alex Bourne, s nímž se zná už od dětství. Mají spolu dvě dcery, sedmiletou Minnie a jedenáctiletou Amelii, která kráčí v matčiných stopách, co se hudby týče. Už teď totiž hraje v Divadle West End.

Dalšími členy S Club 7 byli Hannah Spearritt, Jo O'Meara, Jon Lee, Paul Cattermole, Bradley McIntosh a Tina Barrett. V průběhu let se někteří členové pokoušeli o comeback kapely, nikdy se ale nebyli schopni dohodnout všichni. ■