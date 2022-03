Neuvěříte, že je tahle modelka dvojnásobnou maminkou: Bývalka Noida předvedla dokonalé křivky

Gabriela Dvořáková Foto: Super.cz/Petr Kozlík

Byla by ovšem velká škoda, kdyby práci před objektivem pověsila na hřebíček. Čas od času se půvabná brunetka vrací k přehlídkám a focení. To už je pro ni spíše hobby. „Nedostávám se k tomu často. Ale když mám příjemnou nabídku, vezmu ji. Šla jsem kamarádce, návrhářce Martině Pipkové Louhové přehlídku a nyní jsme se pustily do focení její nové kolekce,“ svěřila se Super.cz modelka.

Na Gábině by jen málokdo poznal, že je dvojnásobnou maminkou. Před objektivem totiž předvedla neuvěřitelně štíhlou figuru, kterou jí lze jen závidět. Postavu samozřejmě nemá zadarmo, s manželem se pravidelně věnují sportu a zabrat jí dává také běhání kolem dětí. „Focení rozhodně neřeším jako dřív. Na focení se dnes připravuji tak, že musím navařit, připravit věci, zařídit někoho, kdo mi pohlídá děti, mám kolem toho hrozný kolotoč a pocit, že nestíhám. Ale vždy si to pak opravdu užiji,“ dodala modelka. ■