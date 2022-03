Jak odlákat děti od telefonů a sociálních sítí? Trojnásobná máma Tereza Maxová prozradila svůj osvědčený tip

Tereza Maxová Super.cz

„Musím jít s dobou, dcera tancuje, takže taneční Tik Toky a tohle všechno u nás samozřejmě taky jelo. Nejstarší syn se zajímá o kryptoměny, kódování... Člověk musí jít s dobou, nemůže jít proti pokroku,“ svěřila v rozhovoru pro Super.cz.

Pro výdobytky současné doby má pochopení, ale všeho s mírou. „Je důležité, aby člověk rozuměl tomu jejich světu. Má pak možnost zjišťovat, co děti dělají, čemu věnují čas, odkud získávají informace. A samozřejmě je i důležité jim to (telefony - pozn.) brát z ruky a tahat je na procházky, budovat jim vztah ke sportu, aby na tom neseděly celý den. To si myslím, že je takový věčný boj všech rodičů,“ krčí rameny jedna z našich nejúspěšnějších modelek.

Ve své rodině zavedla pravidlo, že děti do 10 let nebudou mít vlastní telefon. „Jde o to jim najít jinou zábavu. Nebo je nechat, ať se chvilku nudí, někdy je to zdravé. Neví, co mají dělat, když nemají telefon, chvíli si stěžují a potom si nějakou zábavu najdou.“

S modelkou jsme se setkali na křtu pohádkové knihy Teribear s podtitulem Tajemství modré krabice od spisovatelky Aleny Mornštajnové. Medvěd Teribear je ikonickým maskotem Nadace Terezy Maxové a nyní se dětskému publiku představí v nejrůznějších příbězích. Zeptali jsme se, jestli modelka svým ratolestem také četla pohádky, nebo už v té době nahrazovaly knihy moderní technologie.

„Ano, četla jsem pohádky. Tobiášovi (nejstarší syn - pozn.) dlouho česky, těm menším už potom v angličtině. Ale všichni jsme prošli Krtečkem, Malým princem...,“ dodává s úsměvem Tereza Maxová. ■