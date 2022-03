Známá youtuberka prožila chvíle hrůzy. Někdo jí podpálil auto. Plameny ohrozily i dům, kde spala s dcerou

Youtuberka Anshule Foto: Instagram Anshule

„Probudily nás plameny a to, že auto začalo troubit, nevím, jak se to stalo, asi jak se plameny dostaly ke klaksonu, tak auto troubilo, probudil nás i žár,“ líčila vyděšená Anshule na sociálních sítích.

Anshule video se záznamem, kde je zezadu vidět pachatel, sdílela v Instastories na svém instagramovém účtu.

„Mám hroznej strach, vůbec nevím, co mám dělat,“ dodala youtuberka, jež na Instagramu sdílela i video z kamerového záznamu. Věří, že někdo pachatele pozná, ač stojí zády k záběrům.

Celé auto je totálně na odpis. Oheň se navíc dostal až k jejímu domu, kde spala se svou dcerou, a tak bylo velké štěstí, že se nikomu nic nestalo. Anshule se ze strašného zážitku stále nemůže vzpamatovat.

„Je mi hrozně, je to stresující se k tomu pořád vracet a pořád vidět to video, včera v noci jsem to absolutně nezvládla, úplně jsem se zhroutila, bylo to strašný, mamka nás v noci vyzvedla, tak jsem byla ráda,“ líčí.

„Kdykoliv jsem zavřela oči, tak jsem cítila ten žár a plameny. Zároveň věřím, že dotyčného najdeme. Věřím v sílu spravedlnosti, karmu, a že to všechno špatné musí skončit, to mu přece nemůže projít,“ doufá v dopadení pachatele youtuberka. „Věřím, že ho dopadneme a já budu zase normálně spát,“ uzavřela s nadějí v hlase. ■