Po 5 letech na červeném koberci: Takhle to seklo seriálové hvězdě, která se vyhrabala z psychického dna

Taylor Momsen Profimedia.cz

Naposledy se objevila ve společnosti na udílení Alternative Press Music Awards v roce 2017, odkud si její kapela The Pretty Reckless odnesla cenu v kategorii nejlepší rockový umělec. Na akci tehdy také vystoupili.

Na iHeart Radio Music Awards loni zvítězili v kategorii umělec roku, zpěvačka se nicméně akce neúčastnila a cenu si nepřevzala. Letos byli se songem And So It Went nominováni v kategorii nejlepší rocková píseň.

Právě roky 2017-2018 byly pro herečku/zpěvačku nejnáročnější. Poměrně krátce po sobě zemřeli hned dva její blízcí a Taylor to absolutně zdrtilo. Černé myšlenky střídaly ještě černější a propadla se až na psychické dno.

„Můj život skončil a já se ponořila do velmi hluboké, temné díry, tvořené depresí a léky na předpis. Byla jsem troska. Vzdala jsem se života a všeho v něm. Nebyla jsem si jistá, jestli chci ještě dělat muziku. Úplně jsem to vzdala. Bylo to nesmírně temné období,“ popsala pro britský deník Metro začátkem loňského roku.

Z depresí ji dostala muzika. Stále skládá hudbu, točí alba a koncertuje. A jak je vidět, docela jí to svědčí. ■