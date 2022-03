Hvězda reality show Survivor a miláček diváků je po vážné operaci. Kvůli tomuto zákroku musel odstoupit

Gábor Boráros Foto: Archiv G. Borárose

Hvězda reality show Survivor, zápasník MMA Gábor Boráros je po vážné operaci kolene. Gábor právě kvůli zranění kolene musel z reality show, kde patřil k horkým favoritům a miláčkům diváků, odstoupit. Nyní ho čeká dlouhá rekonvalescence a doufá, že se brzy vrátí bojovat do klece.

„Gábor odstupuje ze show kvůli problémům s kolenem, které ho trápily už v rámci jeho MMA kariéry. Všichni soutěžící v případě, že je trápí zdravotní problémy, procházejí zdravotními kontrolami u lékařů, kteří dohlížejí na průběh soubojů. Po lékařských vyšetřeních a magnetické rezonanci kolene doktoři Gáborovi zakázali nadále pokračovat v soutěži, a po příjezdu na Slovensko mu doporučili operaci,“ uvedla televize Nova v prohlášení na začátku února.

Gábor je nyní už po operaci, která se podařila. Zápasník poděkoval lékaři, který se o něj již delší dobu stará. "S tebou to není první ani poslední operace. Moc děkuji. Už to bude jen a jen lepší," dodal Gábor směrem k lékaři Josefovi Almásimu.

Rád by byl co nejdříve fit nejen do klece, ale také proto, že bude brzy nosit v náručí svého prvního potomka. Jeho partnerka Monika Jákliová je v osmém měsíci těhotenství. ■