Jennifer Lopez vynesla za večer tři sexy modely! Potlesk si vysloužila nejen od Bena Afflecka, ale i jejich dětí

Jennifer Lopez Profimedia.cz

Na červeném koberci pózovala zpěvačka v zeleném kompletu složeném ze širokých kalhot a podprsenky. Na vystoupení zvolila černý obtažený overal, na kterém měla v prvním momentě objemný bílý kabát. Ten ale brzy odhodila.

Neodvážnější model ovšem oblékla na přebírání ceny Icon Award, kdy na sobě měla pouze body, přes které přehodila naprosto průhlednou sukni. Dala tak na odiv i svůj sexy zadeček.

Na předávání cen ji doprovodil přítel Ben Affleck (49), který jí v publiku tleskal společně se svým synem Samuelem, kterého má z manželství s Jennifer Garner (49), a se zpěvaččinou dcerou Emme, kterou má z manželství s Marcem Anthonym.

„Díky vám se mi splnil sen,“ poděkovala svým fanouškům při přebírání cen Jennifer: „Děkuji všem, kteří chodí na mé koncerty, pouští si písničky, filmy a sledují mě. Vždycky vám budu neskonale vděčná a nikdy vám to nezapomenu. Všem do jednoho děkuji a věřte, že to nikdy nebudu brát jako samozřejmost. Vy jste ti, kteří mi dali příležitost žít život, který jsem si ani nedokázala představit, když jsem jako malá holka vyrůstala v Bronxu. Děkuji všem, kteří ve mě věřili, když to druzí zpochybňovali. Naučili jste mě být tím, kým jsem.“ ■