Rusovlasá misska v hledáčku stalkera: Denně je pod palbou desítek telefonátů od vlezlého fanouška

Romana Pavelková Michaela Feuereislová

Poslední dny by modelce Romaně Pavelkové (37) rozhodně nemohl nikdo závidět. Rusovláska je denně pod palbou otravného fanouška. Začalo to jedním hovorem z neznámého číslo, teď čelí desítkám zmeškaných telefonátů, které nekončí.

„Už několik dní jsem v opravdu nepříjemné situaci. Trvá to od 17. března, kdy mi volalo neznámé číslo, muž na druhém konci pozdravil a než se stihnul představit, telefon utichnul. Pak volal ještě několikrát,“ svěřila se Super.cz Romana s tím, že myslela, že se jedná o omyl. Modelka řadu let podniká a jedno z čísel, které využívá pro svou práci, je tudíž lehce dohledatelné na webu.

„Své číslo bych jinak veřejné neměla, ale podnikám a mé číslo musí být dohledatelné. Občas mi někdo zavolá, jsem na to zvyklá a nevadí mi to, většinou je to v dobrém, s lidmi si popovídám a je konec. Poslední dny jsem ale pod palbou stalkera,“ svěřila se nám Romana, která hodlá extrémní chování řešit.

„Mám za pár dní zmeškaných přes 150 hovorů z jednoho čísla, ten člověk mi volá i čtyřicetkrát denně, jestli to neutichne, hodlám to řešit na policii,“ prozradila nám modelka, která už s podobným chováním v minulosti měla zkušenost.

„Už jednou se mi to stalo. Ten člověk mi psal, i když jsem přišla domů, kde jsem parkovala, kam a v kolik chodím, to mě dost zneklidnilo. Tohle je další extrém. Doufám, že to utichne. Podívala jsem se, komu číslo patří, nejsem jediná, koho obtěžuje, dohledala jsem si, že uráží a vulgárně napadá cizí lidi," dodala Romana Pavelková. ■