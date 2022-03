Po jednom flámu skončil ve vazbě, další mu zachránil život. Vladimír Kratina měl obrovské štěstí

Vladimír Kratina Foto: Televize Seznam

Z posezení zamířil rovnou k tehdejšímu bydlišti na Balabence, kde jej dle domluvy mělo vyzvednout auto na natáčení.

„Jel jsem tam, rovnou z Ypsilonky, vystoupil jsem z tramvaje a najednou koukám, že kolem mě lítají nějaký ohořelý papíry a na nich moje básničky, písničkový texty. Můj byt v noci vybouchnul, mohl za to plyn. Takže ten flám mi opravdu zachránil život,“ svěřil herec v pořadu Moje místa, který uvádí Televize Seznam ve středu ve 20 hodin.

I další návraty z večírků byly divoké. Po jednom z nich Kratina dokonce skončil ve vazbě. Příhoda se datuje do dob, kdy byl herec v prváku na DAMU. Se spolužákem Ivanem tehdy popili ve vinárně a poté se přemístili do divadla Disk. Bylo 8. května.

„Na zemi ležela rudá vlajka, co spadla z tehdejší výzdoby. Byla to rudá vlajka, nebyla to vlajka Sovětského svazu. Neměla srp a kladivo. No ale já jsem tu vlajku vzal, a říkal jsem Ivanovi, že si ji vezmeme na kolej. Sroloval jsem ji a v tu chvíli jeli okolo nás policajti. Vlajku jsem sice rychle zahodil, ale už mě viděli. Takže šup do auta, pak mě dali do separace do zadržovací cely. No, co vám budu povídat, jedna díra v rohu a třicet lidí v jedné místnosti,“ vyprávěl, jak ke zkušenosti s celou přišel.

Herci tehdy „napařili“ paragraf 202 - výtržnictví a za ten mu hrozilo 18 měsíců v kriminále, jak uvedl. Nakonec ve vazbě v Praze - Ruzyni strávil necelé dva měsíce.

„Pan profesor Sklenčka mi tehdy hodně pomohl. Dostal jsem advokátku ex offo, nějakou Milicu Vejmělkovou z advokátní poradny. Milica byla podle jména z Balkánu. Byla hodně tvrdá. Po třech nedělích za mnou přišla a řekla mi: Nebojte se, to vyřešíme. A skončilo to tak, že jsem dostal zastavení trestního stíhání cestou milosti od prezidenta republiky Ludvíka Svobody. Profesor Sklenčka se spojil s touhle Milicou, našli kontakt v té prezidentské kanceláři, a ještě pak ve škole domluvil, že za mě dala záruku místní svazácká organizace, takže jsem mohl dostudovat,“ uvedl Kratina.

Od konce 80. let je spjat s Činoherním klubem, diváci jej mohou znát také z libereckého Divadla F. X. Šaldy či spolku GP-art. Známý je také ze seriálů Já, Mattoni či Labyrint nebo z filmů Metanol či nověji Promlčeno. ■