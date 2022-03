Sexy zpěvačku hospitalizovali kvůli zadržování plynů: Styděla se je vypouštět před partnerem

Pocah Profimedia.cz

Partnerské vztahy mají mnohdy několik fází. Začátky jsou zpravidla zalité sluncem, ale také mohou být o něco méně pohodlné. Než partneři dospějí do fáze, kdy si před sebou začnou ulevovat, často to trvá a může jim to pěkně znepříjemnit život. Brazilská zpěvačka Viviane de Queiroz Pereira, více známá pod pseudonymem Pocah (27), by mohla vyprávět.