Disko koule, třpytivé dupačky nebo struhadlo! Taková pojmenování si vysloužil overal Sandry Bullock v novém filmu

Sandra Bullock a její třpytivý overal Video: ©Paramount Pictures / CinemArt

„Ve filmu Ztracené město jsme museli zdolat jednu zásadní překážku - overal. Ten je sám o sobě další postava ve filmu,“ uvádí ve videu Sandra a dodává: „O tomhle overalu budu mluvit po zbytek života, ale oblékla bych si něco jiného? Ani náhodou.“

Jak se v krátkém rozhovoru vyjadřují tvůrci snímku, šlo o to vytvořit co nejnepohodlnější oblečení, které by si člověk vzal do džungle. „Bude se v něm muset brodit řekou, šplhat po skalách a plavat v oceánu,“ prozradil režisér Aaron Nee.

K outfitu Sandry se vyjádřil i Channing Tatum: „Já jsem se cítil nepohodlně, ač jsem měl normální kalhoty a tenisky, ale overal? Byl těsný a k tomu ty boty na podpatku. Nechci si představit, co jí ty flitry dělaly s kůží. Musela si připadat, že je oblečená do struhadla.“

V ukázce je vidět, že její fialový obleček je nazván disko koulí i dupačkami, ale na jeho výběru se podílela sama Sandra. „Sandy B má ráda overaly. A má je ráda třpytivé,“ smála se ve videu herečka. ■