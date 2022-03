Na škole mu nadávali, teď chtějí, aby jim hrál na svatbách: Slavný zpěvák má pro tyrany z dětství jasný vzkaz

Sam Fender Profimedia.cz

Navzdory slávě a úspěchu Sam ale nikdy nezapomněl na útrapy, kterými si prošel na škole. Nepřekvapivě, ti, co ho tehdy šikanovali, by se se Samem dnes rádi kamarádili.

„V rohu třídy bylo místo, kterému říkali roh pro sedláky, tam jsem sedával i já,“ popsal pro Sunday Times Culture.

„Ti, co mi nadávali, dneska škemrají, abychom jim hráli na svatbách. A já je konstantně posílám do háje. Je to skvělé,“ pochvaluje si.

Vzhledem k šikaně v dětství dnes snáší lépe například trollení na sociálních sítích. Ani tomu se totiž jako slavný zpěvák nevyhne.

„Naučil jsem se to nechat plavat. Dokud existuje internet a lidstvo vůbec, tak budou i trollové. Nemáme to ve své moci,“ uvedl dříve pro LADbible.

„Můžeme ale zkusit zaplavit sítě pozitivitou. Přidat pěkný komentář pod každý hanlivý. Ale to hodní lidé neudělají, protože nemarní čas na internetu,“ myslí si.

Každému, kdo chce prorazit s muzikou nebo jen sdílet vlastní obsah na sociálních sítích, by pak poradil, ať dá pouze na názory lidí, které má v úctě.

„Nepoužívejte telefon, abyste si zvedli sebevědomí, nic to nespraví. Mně ho zvedá rodina a přátelé, lidé, které respektuji. Nenechávejte ho v rukách nějakých čuňat z Twitteru,“ poradil závěrem. ■