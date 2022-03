Na své první pivo autistický chlapec nikdy nezapomene, potkal u něj totiž svého nejoblíbenějšího zpěváka

Post Malone Foto: London Entertainment/Shutterstock/Profimedia.cz

Ten má pověst velmi přátelského a milého umělce, vzhledem k mnoha kompilacím na sociálních sítích, které ukazují, jak mile a ochotně se fotí s fanoušky a často prohodí i pár slov. Na videu, které už má na TikToku přes 8,5 milionu zhlédnutí, se Malone představuje Nicole i jejímu synovi, přičemž maminka hned prozradí, že její syn zkouší pivo poprvé. „A jaké sis vybral, vím že je to těžké se rozhodnout, které. Teda ne pro mě,“ vtipkoval Malone s chlapcem.

Jeho maminka poté prozradila, že je Andrew autista a zná všechny texty jeho písní. Za to mu zpěvák poděkoval a popřál hezký večer slovy: „Bav se, ale zase ne až moc.“

Sama Schumacher k videu napsala, že je Malone nejmilejší člověk na světě a pochval se dočkal umělec i v komentářích. „Nikdy jsem nechápala, co na něm ženy mají, teď už to chápu,“ psala jedna a druhá dodala „Je to prostě kluk, který se stal slavným, ale nikdy nezapomněl, odkud pochází. Jeho hudba je taky skvělá.“ ■