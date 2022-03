Zpěvačka megahitu o krvácející lásce se těší na prvního potomka

Leona Lewis Profimedia.cz

Informaci přinesl deník The Sun. „Leona a Dennis jsou naprosto nadšení. Když dosáhli 12 týdnů, oznámili to rodině a přátelům. To bylo začátkem roku. Nemohou se potomka dočkat,“ cituje deník zdroj z okolí páru.

Leona potkala svého manžela Dennise v roce 2010, kdy byl členem její taneční skupiny na turné. Randit spolu začali krátce poté a svatbu měli v Toskánsku v roce 2019.

V minulosti se Leona svěřila new! magazínu, že si rodinu přeje a uvažuje i o adopci. „Chci děti, ale s Dennisem jsme mluvili i o adopci. Moje maminka vyrostla v dětském domově, protože ji jako dítě nikdo neadoptoval. I proto bych já adoptovat chtěla a zatím to všechno zkoumám.“

Jak vidno, dříve než stihla prozkoumat všechny aspekty adopce, podařilo se jim s manželem počít první miminko. ■