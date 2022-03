Pacey z Dawsonova světa zapózoval vedle úplně nahé manželky: Mrkněte, jak pikantní fotku okomentoval

Jodie Turner-Smith a Joshua Jackson Profimedia.cz

„Kočka, která slízla smetanu,“ popsala fotografii, o kterou se podělila na Instagramu. A její muž si nemohl odpustit komentář.

„Tím myslíš mě, že jo? Já jsem kočka, co slízla smetanu, protože...wow,“ komentoval příspěvek své ženy Pacey z Dawsonova světa.

Snímek, který vzbudil hodně pozornosti, nejspíš pořídili 13. března před udílením Critics' Choice Movie Awards, kam vyrazili společně. Joshua byl nominován za výkon v minisérii Dr. Death.

Jodie, která je také herečkou a aktivistkou, odvaha rozhodně nechybí. Díky ní ostatně sbalila i svého muže. Seznámili se na akci, kam vynesla peprné tričko, které neuniklo Joshuově pozornosti.

„Všimla jsem si Joshe první a hned věděla, že ho chci,“ rozpovídala se dříve v talk show Setha Meyerse.

„Když mě zahlédl, dělala jsem, že ho nevidím. Měla jsem na sobě triko z komedie Sorry to Bother You s nápisem ‘The Future is Female Ejaculation‘ (budoucnost je ženská ejakulace pozn.), které ve filmu oblékla Tessa Thompson. Její postava se jmenovala Detroit. Joshua na mě přes celou místnost zavolal Detroite, a pak přišel a v podstatě mě pronásledoval po zbytek večírku,“ zavzpomínala.

Pár začal randit v říjnu 2018 po „úletu na jednu noc, který se vyvinul v něco víc“, jak popsala modelka. Svého vyvoleného pak požádala o ruku a vzali se v prosinci 2019. V dubnu 2020 přivítali dceru Janie. ■