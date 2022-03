Hujerem z kultovní komedie si scenáristé pěkně zavařili: Lituju, že jsme nezvolili jiné jméno, říká Zdeněk Svěrák

Herec nechal nahlédnout do zákulisí filmu Marečku, podejte mi pero! FTV Prima

„My jsme se seznámili v září 1954. Bylo nám osmnáct let a vysoká škola pedagogická měla začátek roku v Kině Lucerna. Všichni jsme se sešli v jedné řadě. Tam jsem ve stejný den poznal Čepelku (spisovatel a herec Miloň Čepelka, jeho dlouholetý kamarád a spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana - pozn.) i svou budoucí ženu. S manželkou žiju dodnes, s Čepelkou dodnes válčíme,“ řekl s nadsázkou v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, kam přijal pozvání i se svými kolegy Cimrmany, čímž moderátorovi splnili narozeninové přání.

Mimo jiné nechal diváky talk show nahlédnout do zákulisí jedné z jeho kultovních komedií Marečku, podejte mi pero! Nezapomenutelná je především postava vtíravého Hujera, díky kterému se časem začalo používat označení hujerismus, jež zlidovělo.

„Nechtěl bych se jmenovat Hujer,“ přiznal Honza Dědek Zdeňku Svěrákovi, kterému nezbývalo než souhlasit. „S tím je od začátku patálie. Já toho lituju, že jsme nezvolili nějaké existující jméno, které by nosilo jen pár jedinců. Autoři komedií před námi, jako Klicpera nebo Burian, volili vymyšlená jména, ale nám to s Láďou (Smoljakem – pozn.) připadalo nepatřičný. Chtěli jsme jména, která existují,“ vysvětluje scenárista a populární herec.

S Ladislavem Smoljakem (✝78) proto zapátrali v telefonním seznamu a oslovilo je právě jméno Hujer. „Netušili jsme, co to způsobí. Mně to způsobilo to, že když jsem třeba sháněl běžky, pán v obchodě mi říkal, ať si zavolám příští týden a dal mi číslo. Ptal jsem se, koho mám chtít, a on: 'Tak já vám to řeknu, zkazil jste mi život. Jmenuju se Hujer.' Tak jsem se mu omluvil. Ale asi je jich víc, které to takhle poškodilo. Jejich jméno se stalo symbolem podlézavosti. Já se všem Hujerům tímto omlouvám,“ dodává se vší vážností Zdeněk Svěrák. ■