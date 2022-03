Pánové, tahle kráska je stále volná: Půvabná Smatanová nechala nahlédnout do svého dekoltu

Lucie Smatanová Foto: Super.cz/Marco Maria Marcolini

Kráska Lucie Smatanová (36) je od loňského roku nezadaná. Modelka se po šesti letech rozešla s italským přítelem a víc než vztahům se aktuálně věnuje své práci. Po několika měsících v Česku odcestovala zpět do Itálie.

„Aktuálně jsem v Miláně. Šla jsme přehlídky na nedávném fashion weeku. Potkávám se s přáteli, řeším pracovní záležitosti. Zvládla jsem také státnice z italštiny, z čehož mám obrovskou radost,“ svěřila se Super.cz modelka, která o nápadníky nemá nouzi, novou lásku ale zatím nehledá.

Po dvou letech omezení kvůli pandemii se věnuje naplno přehlídkách a focení. „Teď jsem fotila snímky do svého booku s fotografem Marcem Mariou Marcolinim a byla to skvělá spolupráce,“ prozradila modelka, která na fotkách dráždí nejen svým uhrančivým pohledem, ale nechala nahlédnout i do svého výstřihu. ■