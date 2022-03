Slečna drsňák je zpět! Romantické šaty Sandra Bullock okořenila nebezpečným výstřihem a koženými kozačkami

Sandra Bullock Profimedia.cz

Sandra oblékla dlouhé objemné šaty poseté kytičkami, které v růžové barvě působily až romanticky. Jejich sladkost byla rozbita koženými kozačkami nad kolena, které vykukovaly z vysokého rozparku. Pozornost ale poutal také velký výstřih, který si Bullock při předklonu musela trošku hlídat.

Herečka nedávno oznámila, že si dává hereckou pauzu, aby se mohla soustředit na výchovu svých dětí - syna Louise (12) a dceru Lailu (10). Adoptované děti vychovává se svým partnerem, fotografem Bryanem Randallem.

„V tuhle chvíli nechci dělat nic, co by mě odvádělo od toho žít v přítomnosti. Nechci dělat spoustu věcí najednou, které mě odtahují od jedné věci, které se chci věnovat naplno, a tou je moje rodina. Snažím se ji brát s sebou všude, kam to jde. Ale často kvůli práci musím odcházet z domu na dlouho, po 15 hodinách práce se vrátíte domů a zvládnete maximálně telefonát. A chybíte jim,“ uvedla pro Good Morning America Sandra.

„Dívám se na svůj život předtím, než jsem měla děti a nechci říct, že by to byl ztracený čas, ale mám pocit, že jsem pořád spěchala k nějakému cíli, který ani neexistuje. Teď jsem tady a nechci být nikde jinde,“ zakončila svou řeč oscarová herečka.

Ve filmu Ztracené město si zahrála spisovatelku, která zažije velké dobrodružství v exotice, o které do té doby jen psala. Jejími hereckými partnery jsou samí hollywoodští krasavci - Channing Tatum (41), Brad Pitt (58) a Daniel Radcliffe. ■